Din puljeordning i banken er for dyr

Din puljeordning i banken er sandsynligvis alt for dyr. Unødvendige omkostninger koster dig dyrt som pensionist. Få 40 % mere ud af din pensionsordning.

Puljeordninger fordobler dine omkostninger

I en puljeordning hjælper banken dig med at investere dine pensionspenge i forskellige værdipapirer. Dine penge bliver typisk investeret i bankens egne investeringsforeninger, som den tjener så penge på.

På den måde kommer du til at betale handels-, depot- og administrationsomkostninger to gange. Først til banken og derefter til bankens investeringsforeninger.

Det betyder, at dine samlede omkostninger hurtigt løber meget højt op. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) i en puljeordning i en bank ligger det første år typisk mellem 1,5 og 3 % og nogle gange betydeligt højere.

Dyr investeringsrådgivning i banken

Tjek omkostningerne i din puljeordning

Kender du fordelingen mellem aktier og obligationer i din portefølje, kan du se, hvad det koster at investere i en puljeordning. Som eksempel kan du bruge denne beregner fra Lægernes Pension & Bank, der er endda en af de billigere i markedet.

Omkostningerne i puljeordninger falder typisk lidt med tiden, men det er stadig omkostninger i hele procenter, vi taler om. Det er meget højt i forhold til andre muligheder for pensionsopsparing.

De billigste pensionsordninger koster i dag mindre end 0.25 % at administrere. Det er en besparelse på mindst 1-2 % i forhold til de billigste puljeordninger. Det svarer til 10-20.000 kr. om året, for hver million du har sparet op i din pensionsordning.

Alternativer til bankernes dyre investeringsforeninger

Unødvendige omkostninger

461.300.000.000 – 461 mia. kr. – så meget havde danskerne ved udgangen af 2016 stående på pensionsordninger (aldersopsparinger, kapitalpensioner og ratepensioner) i bankerne. Heraf var 107.400.000.000 – 107 mia. kr. puljeordninger – det er rigtig mange penge.

Det vil sige, at danskerne betaler mindst 1-2 milliarder kroner i unødvendige omkostninger til bankerne for puljeordninger. Og kun de færreste er klar over det.

Skift din puljeordning ud nu

Tjek derfor, om du har pension i en puljeordning med unødvendigt høje omkostninger, og lav om på det med det samme, hvis du har en. Det er en meget dårlig forretning for dig at lade pengene stå.

Unødvendige omkostninger på 1-2 % om året mens du sparer op, giver dig 40 % mindre pension end i en billigere ordning eller ved selv at administrere i eget depot. Det siger sig selv, at det gør en stor forskel, for det liv du kan leve som pensionist. Så gør nu noget ved det, hellere i dag end i morgen.

