Hvor meget skal du spare op til pension?

Vi stiller større krav til pensionstilværelsen. Derfor skal du begynde at spare op til pension så tidligt som muligt. Beregn, hvor meget du skal spare op til pension.

3 vigtige spørgsmål om opsparing

Uanset om du sparer op i boligen, i frie midler, pensioner eller i din virksomhed, bør du stille dig selv disse 3 spørgsmål.

Hvad sparer du op til?

Hvor meget skal du bruge?

Hvor meget skal du spare op?

De 3 spørgsmål er vigtige, fordi du som ganske almindelig dansker kan regne med at få et langt liv. Er du først nået pensionsalderen, kan du forvente at leve til langt oppe i 80’erne. Det betyder, at din opsparing skal række til 20-30 år som pensionist.

Større krav til pensionstilværelsen

For bare 50 år siden var den forventede levetid for en folkepensionist væsentligt kortere, så behovet for opsparing var mere beskedent. Da levede de fleste mindre end 10 år på folkepension, og tilværelsen som pensionist var desuden ofte præget af nedslidning efter et langt liv med hårdt fysisk arbejde.

I de seneste 30 år har arbejdsmarkedspensioner og længere forventet levetid gjort det muligt at drømme om, at leve livet fuldt ud som pensionist. Sådan var det ikke tidligere, hvor pensionsalderen betød afsavn og smalhals for de fleste.

Fokus på opsparing

Vi kan takke arbejdsmarkedspensionerne for at sætte fokus på behovet opsparing. Også selvom de har overlevet sig selv, og ikke længere er dét guldrandede papir, de var for 20 år siden. Renten er blevet for lav, og ingen pensionsudbydere vil garantere et ordentligt afkast.

Derfor må du udskyde en betydelig del af dit forbrug, hvis du ønsker at have samme bil og bolig i pensionstilværelsen, som du har i arbejdslivet. Nogle får endda et større forbrug som pensionister, fordi der nu er tid til at bruge flere penge på interesser, fornøjelser, rejser, børn og børnebørn.

Dette giver dig en interesse i at finde den letteste måde at få mest muligt opsparing, men heller ikke mere end du har brug for.

Hvor meget skal du spare op til pension?

En enkel måde at beregne, hvor meget du skal spare op til pension, kan tage udgangspunkt i, hvor mange penge du ønsker at bruge som pensionist.

Beregn dine faste udgifter på pensionstidspunktet – helst uden eventuelle afdrag på boliglån. (Undgå så vidt muligt at afdrage lån, mens du nedsparer. Benyt i stedet afdragsfrie lån, eller bliv gældfri, inden du begynder din nedsparing.)

Find herefter dét beløb, der dækker dine ønsker til husholdning, tøj, gaver, rejser, fornøjelser og diverse. Læg de to tal sammen og gang med det antal år, du forventer at leve som pensionist. Det er dit samlede nedsparingsbehov.

Regnestykket kan se ud som følger:

Faste udgifter 100.000 Variable udgifter 200.000 Samlede udgifter 300.000 Forventet levetid som pensionist 25 år

Samlede udgifter x forventet levetid = Nedsparing

300.000 x 25 = 7.500.000

Da du få renter af pengene, indtil de er udbetalt, kan du nøjes med ca. 2/3 af dette beløb. Som nyslået pensionist har du derfor brug for en formue på ca. 5 mio. kr. efter skat i forskellige former for opsparing.

Det er et ganske betydeligt beløb for en almindelig dansk familie. For at nå i mål bør du begynde at planlægge din opsparing tidligt i livet. Jo før du begynder, jo mere hjælper renters rente-effekten dig, og desto nemmere bliver det.

5 trin til en god pensionsopsparing



