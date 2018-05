Du kan ikke vide, hvornår aktierne stiger eller falder. Spred risikoen i din portefølje systematisk. Så kan du imødese næste aktiekrak med sindsro.

Invester systematisk og spred din risiko

Forestil dig, at du som en anden Tornerose lagde dig til at sove i 2007 og først vågnede igen i 2011 – eller at du lod være med at følge udviklingen i kurserne. Så havde du været ligeglad med Finanskrisen. Pointen er, at aktiekursen stiger og falder, men er du systematisk i dine investeringer, gør det ikke noget, at markedet dykker i perioder, bare du har den rigtige risiko.

For at investere systematisk skal du sprede dine investeringer på mange forskellige typer aktiver, brancher, sektorer og valutaer. Det giver i gennemsnit det største afkast på lang sigt.

Det er ikke systematisk at finde enkelte aktier, der giver et stort afkast eller at sælge aktier på det rigtige tidspunkt. Forsøger du på det, vil du ofte vælge aktier, der giver dig tab i stedet for gevinst. Eller du gætter forkert om tidspunktet for et aktiekrak og går glip af afkast i en periode, fordi du har solgt ud.

Få den rigtige risiko i din portefølje

3 ting styrer aktiemarkedet

Spørgsmålet er, om der findes sikre signaler om, at vi står overfor en større korrektion i aktiemarkedet, eller måske endda et krak?

Aktiemarkedet styres af psykologi, forventninger til selskabernes afkast og makroøkonomiske fakta. Fald i markedet kan derfor både være drevet af de ”hysteriske kællinger” på markedet og af de generelle økonomiske konjunkturer. Som regel er det en skøn blanding.

Se en vittig og giftig karikatur på aktiemarkedet i denne blog

Umuligt at forudse om aktier stiger eller falder

Der findes forskellige metoder og redskaber, der forsøger at forudsige hvornår det er godt at købe og sælge enkelte aktier. Den mest udbredte er teknisk analyse.

Metoderne forøger angiveligt chancen for at ramme rigtigt, når du køber og sælger. Det kan ikke udelukkes, at det er muligt, men indtil nu har ingen af disse metoder været i stand til, at forudsige disse forhold konsistent gennem længere tid.

Og hvis det lykkedes at finde en metode, der kunne forudsige om en aktie vil stige eller falde, ville alle benytte den. Det i sig selv vil gøre metoden værdiløs, fordi priserne i markedet øjeblikligt vil tilpasse sig de nye forventninger.

Forudsigelser – dvs. korrekte forudsigelser – giver kun værdi for dig som investor, hvis det kun er dig selv og relativt få andre, der kender dem. Handler for mange ud fra disse forventninger, afspejler de sig i prisen med det samme.

Finansmarkederne er meget effektive på denne måde. Der er en konstant kamp om at vide mere end andre, før alle andre.

Signaler og selvopfyldende forventninger

Makroøkonomiske signaler om, at renterne stiger, eller at der kommer en lavkonjunktur er tilgængelige for alle. Fortolkningen af tallene er til gengæld meget forskellige, alt efter hvilken ekspert du spørger.

Alle ved, at lavkonjunktur giver mindre forbrug, som giver lavere produktion, som igen fører til mindre overskud i virksomhederne og større arbejdsløshed, hvilket med sikkerhed giver lavere aktiekurser. Hvornår det sker, er svært at forudsige. Tror tilstrækkeligt mange, at det sker i morgen, så kommer krisen, korrektionen eller krakket i morgen – uanset om analysen er korrekt.

I øjeblikket forudser mange eksperter et krak, og mange investorer sælger ud af enkeltaktier, der har fået salgsanbefaling. Sådan har det været siden nytår. Fortsætter det for længe, så kommer der et rigtigt krak. Sker det, går der ikke længe, inden aktierne stiger igen, så der er ikke grund til panik.

Men benyt tiden lige nu, til at gennemgå risikoen i din portefølje. Er den større end du kan tåle? Passer den præcis til din tidshorisont? Har du styr på risikoen, kan du imødese næste krak med sindsro.

Tjen penge på det næste børskrak

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

