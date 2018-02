Indefrysning af ejendomsskat er igen blevet attraktivt for pensionister. Indefrys din ejendomsskat og lån billigere end i realkredit og bank. Er det noget for dig?

Kan du indefryse ejendomsskat?

Du kan indefryse ejendomsskatter i din bolig eller dit i sommerhus, hvis du selv benytter det (du skal vælge én af ejendommene). Det forudsætter dog, at du er fyldt 65 år, på efterløn, eventuelt delpension eller modtager social pension. Derudover skal værdien af ejendommen være så stor, at der er plads til indefrysningslånet. Gælden må eksempelvis ikke være større end værdien i den seneste offentlige vurdering.

I øjeblikket er renten på indefrysningslån 1 %, som lægges oven i lånet hvert år. Du får et rentenedslag på ca. 25 % for renter efter 2011, når lånet indfris, hvor der laves en særlig beregning af dette.

Læs interview med Kim Valentin om indefrysning af boligskat.

Indefrysning er blevet mere attraktivt

Renten på lån til indefrysning af ejendomsskatter er faldet, mens renten på realkreditlån og banklån er steget. Det gælder især realkreditlån, hvor bidragssatserne er steget de seneste år. Samtidig er der store stiftelsesomkostninger og nye besværlige kreditprocedurer for pensionister uden store indtægter. Derfor er indefrysning af ejendomsskatter mere attraktivt nu, end det har været meget længe.

I nogle dele af landet – eksempelvis i hovedstadsregionen og de større byer – er grundværdierne steget voldsomt de seneste 10-20 år. Skatteloftet betyder, at skatten på grunde er steget langsomt men sikkert for mange boligejere med mange tusinde kroner om året. I disse områder kan indefrysning af ejendomsskatter altså øge rådighedsbeløbet med tusindvis af kroner hver måned.

Kan ejendomsskatterne afskaffes? (uge 5 2016)

Alle bør overveje indefrysning af ejendomsskat

Det er helt oplagt for mange pensionister med lave løbende pensioner at indefryse ejendomsskatten, men faktisk bør alle overveje muligheden. Nettorenteudgiften (efter skat) er ca. 0,75 %. Det er så lavt, at du selv med overskud i økonomien kan have fordel af at indefryse ejendomsskatten. Du kan jo placere beløbet med et forventet afkast på mere end 0,75 %.

Indefrysning er naturligvis mest interessant for pensionister med store ejendomsskatter. Men du bør overveje muligheden, også selvom dine betalinger er ganske små.

Indefrysning af ejendomsskat er dog mest aktuelt, hvis du ikke kan få et realkreditlån eller du føler dig tvunget til at overveje at sælge din bolig eller dit sommerhus.

Er salgsværdien af din bolig lavere end seneste offentlige vurdering, kan indefrysning af ejendomsskatter medføre en nedsparing, der er større end husets værdi. Er du pensionist i landdistrikterne, kan det være et alternativ til at sælge en ellers usælgelig bolig til en meget lav værdi.

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

