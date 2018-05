Planlæg din skat af aktieindkomst

Du bør planlægge din skat af aktieindkomst når du investerer i frie midler. Undgå at snyde dig selv ved at opgive både tab og gevinster, når du sælger aktier.

4 skattemiljøer for investering

Der er fire forskellige måder at investere i aktier, og det har betydning for din skat. Man taler om fire forskellige skattemiljøer: Frie midler, pensionsordninger, virksomhedsordningen og i selskab.

Skat af investering i pensioner, virksomhed og selskab

Pensionsordninger er de nemmeste at håndtere, fordi skatten trækkes automatisk. Desuden er pensionsordninger lagerbeskattet, og det gør det nemt at beregne. Der kan dog være noget administration for at undgå dobbeltbeskatning, hvis der betales afkastskat i udlandet.

Har du en portefølje i en virksomhed eller et selskab, fx et holdingselskab, beregnes skatten i forbindelse med årsregnskabet. Det har du sikkert en revisor til at klare.

Skat af investering i frie midler

Investering i frie midler er lidt af en udfordring for mange private investorer. SKAT har en ganske udmærket hjemmeside, hvor du kan angive årets handler. Det bør du gøre hvert år.

Det er ekstra vigtigt at opgive dine tab, da du ellers ikke kan modregne dem i fremtidige gevinster. Den bank, hvor du har dit depot, opgør dine gevinster til SKAT. Har du tab det ene år og gevinst året efter, skal du selv sørge for at fremføre dit tab, så det bliver modregnet i din gevinst. Glemmer du det, snyder du dig selv.

Når du investerer i frie midler er der realisationsbeskatning. Her betaler du skat, når en gevinst er realiseret, dvs. når du sælger med gevinst efter omkostninger. Det giver en stor forskel på beskatning af aktiegevinster i pensionsordninger, virksomheder, selskaber og frie midler.

Sådan planlægger du skat af aktieindkomst

Realisationsbeskatning er i almindelighed en fordel for dig. Husk dog, at der er to takster en lav og en høj skat på aktieindkomst. Den lave skat på 27 % gælder for indkomst op til 52.900 kr. og 105.800 for par (2018). Aktieindkomst over disse beløb beskattes med den høje takst på 42 %.

Du bør derfor sætte det mål, at du inden for hvert kalenderår har aktieindkomst op til grænsen for den lave takst på 27 %, men ikke over. Du skal derfor sørge for at tilpasse din aktieindkomst ved at sælge aktier med tab eller gevinst inden udgangen af hvert kalenderår.

Det kan naturligvis ikke lade sig gøre alle år, fordi aktiemarkedet ind i mellem dykker, så der kun er tab. Men mange år er det faktisk muligt selv at regulere aktieindkomsten i frie midler.

Planlæg din aktieindkomst og undgå skat og modregning i pensionen

Store formuer får høj skat

Har du en meget stor formue i frie midler, fx mere end ca. 2-3 mio. kr. (per ægtefælle), er det dog normalt ikke muligt at holde dig på den lave takst, fordi alene udbyttet fra aktierne kommer over grænsen. Er det tilfældet, kan du enten benytte en køb og hold-strategi, eller en strategi hvor du sælger nogle af aktierne og diversificerer dine investeringer i andre aktiver.

Alternativer til investering aktier

Generelt gælder det dog, at har du den rigtige risiko i din portefølje er der ingen grund til at realisere gevinster, der skal betales skat af ud over det, jeg beskriver ovenfor. Du skal altså bruge realisationsbeskatningsprincippet så meget som muligt og udskyde skatten så længe som muligt under disse forudsætninger.

Du skal altid være opmærksom, når det handler om skat. Når det gælder frie midler og aktier, er det desuden ekstra vigtigt, at du selv er aktiv ind i mellem. Det giver dig til gengæld ekstra store fordele i sidste ende.

