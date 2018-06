Tjek din efterløn og pension

Sidste chance. Muligheden for at hæve dine efterlønsbidrag skattefrit forsvinder med udgangen af juni måned 2018. Derfor skal du tjekke efterløn og pension.

Sidste chance for skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Du skal have over 3,5 mio. kr. i dine pensionsordninger, når du går på pension, hvis du skal overveje at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det er en tommelfingerregel, så nogle skal have mere, andre lidt mindre før det kan betale sig at forlade efterlønsordningen.

Har du mere end 4 mio. kr. i depoter (svarende til 4-500.000 kr. om året i løbende pensioner), skal du med stor sikkerhed hæve dine efterlønsbidrag. Bemærk, at det er opsparing på pensionstidspunktet, det handler om.

Få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit

Husk Seniorjobordningen

Når du beslutter, om du skal fortsætte i efterlønsordningen, så vær opmærksom på, at du samtidig tager stilling til Seniorjobordningen. Seniorjobordningen er en forsikring for dig, hvis du bliver arbejdsløs, har opbrugt din dagpengeret og har under fem år til tidligste efterlønstidspunkt.

Læs om Seniorjobordningen på borger.dk

Tjek din pensionsopsparing

Hvis du kan se, at efterlønnen er god for dig, bør du benytte lejligheden til at tjekke om du kan forbedre din pension. Det kan få den besynderlige virkning, at din opsparing på pensionstidspunktet stiger, og du derfor ikke længere har fordel af efterlønsordningen.

Det skal dog ikke holde dig tilbage, for det er vigtigere, at du har en god pension i hele pensionsperioden, end at du har efterløn i 3-5 år.

Dette er især en relevant overvejelse, hvis du har mere end 10 år til din tidligste efterlønsalder. Efterlønnen er ikke afgørende for din økonomi i pensionstilværelsen, det er derimod din opsparing i aldersopsparing, kapitalpension, ratepension og livrente.

Hvor meget skal du spare op til pension?

Nye regler en fordel for højtlønnede

Som det fremgår af de tal jeg nævner i begyndelsen af denne blog, er det typisk højere lønnede, der har fordel af at hæve efterlønsbidraget skattefrit. Tjener du så meget, at du betaler topskat i perioder af dit liv, kan du desuden forbedre dine pensioner ret væsentligt.

Fra 2018 er der indført nye regler om udbetalingsalder og udbetalingsperiodens længde. De forbedrer mulighederne for at minimere topskatten, uden at det giver topskat af pensionsudbetalingen.

De nye regler gør det muligt at udskyde ratepension og aldersopsparing til du er over 80-90 år. Der er gode muligheder for, at du kan sikre dig bedre i pensionstilværelsen ved at udbetale ratepensioner over 30 i stedet for over 25 år. Under alle omstændigheder bør du tjekke, om de nye regler betyder, at du skal ændre dine pensionsindbetalinger i 2018.

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

